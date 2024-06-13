مجلس بغداد معترض على آلية توزيع درجات العقود.. ويتوعد المحافظ

2024-06-13 16:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توعد مجلس محافظة بغداد، المحافظ بالمساءلة القانونية في حال عدم سحب اعلان تعيينات (عقود) الموازنة الاتحادية.

وبحسب بيان لاعضاء مجلس محافظة بغداد، تلقته "بغداداليوم"، ان "قرارتنا ملزمة للمحافظ ومن جملتها القرارات الخاصة بالتعيينات والعقود حيث لم تلتزم المحافظة بها واقصاء الفئات المستحقة من العقود وحملة الشهادات بما فيهم حقوق عقود تنمية الاقاليم والمحاضرين والاداريين الذي صوت عليهم مجلس محافظة بغداد".

وأضاف البيان، انه "وفي حال عدم سحب الاعلان من قبل المحافظة سنقوم بسلسلة اجراءات سنعلن عنها لاحقا".

وكانت محافظة بغداد أعلنت أمس أنها ستطلق بعد عيد الاضحى، الرابط الخاص للاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على تعيينات (العقود) الموازنة الإتحادية الثلاثية.



