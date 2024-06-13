شؤون المخدرات توضح تفاصيل الإطاحة بشبكة الكبتاجون

2024-06-13 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن تتبع شبكات تهريب المخدرات يتم بسرية تامة وبمتابعة تشمل محافظة أو أكثر حسب العمليات المنفذة، فيما أوضحت تفاصيل الإطاحة بشبكة حاولت تهريب مليونين وخمسمئة ألف حبة من مخدر الكبتاجون.وقال مدير إعلام المديرية حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناء على معلومات دقيقة شُكل فريق عمل برئاسة مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبإشراف مباشر من وزير الداخلية وبموجب قرار قضائي تم الانتقال إلى محافظات البصرة والنجف الأشرف والأنبار ونينوى في عملية نفذت على مدار الساعة واستغرقت 15 يوماً من المتابعة الدقيقة والحثيثة والمراقبة السرية المستمرة".وأضاف، "وأسفرت هذه العملية عن ضبط شبكة متكاملة مختصة بتجارة المواد المخدرة تعمل على تهريب مادة الكبتاجون من الخارج لداخل العراق، وتم تفكيكها بالكامل وضبط الجناة متلبسين بالجرم المشهود".وتابع، "العملية تمت بسرية تامة؛ بهدف الوصول للجناة وضبطهم بالجرم المشهود وهو ما مكننا من الوصول إلى الشبكة الرئيسية وتفكيكها بشكل دقيق ومهني وبتتبع عالي المستوى بين المحافظات كافة، إذ كانت هناك تنقلات بين المتاجرين بالمواد المخدرة من محافظة إلى أخرى وكانوا يقومون بتبديل العجلات وتغيير مسارهم من محافظة لأخرى وتمت مراقبتهم بسرية لمدة 15 يوماً".وأكمل حديثه، "ونتيجة لهذه الجهود الحثيثة تم ضبط الجناة متلبسين بالجرم المشهود أثناء محاولتهم نقل مليونين و500 ألف حبة كبتاجون مخدرة".