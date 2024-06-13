استقرار اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في اربيل مع الإغلاق

2024-06-13 17:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، ليوم الخميس، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147000 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار امريكي