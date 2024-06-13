وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحسين التعليمي في المثنى

2024-06-13 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرى وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لمستشفى الحسين التعليمي في المثنى.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة تفقد بزيارة مفاجئة سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة المثنى".