وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحسين التعليمي في المثنى
2024-06-13 18:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أجرى وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لمستشفى الحسين التعليمي في المثنى.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة تفقد بزيارة مفاجئة سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة المثنى".
أجرى وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لمستشفى الحسين التعليمي في المثنى.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة تفقد بزيارة مفاجئة سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة المثنى".