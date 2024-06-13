شرطة الأنبار توضح تفاصيل خطتها الخاصة بعيد الأضحى

2024-06-13 18:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الدليميأوجز قائد شرطة الأنبار اللواء صالح مهيدي صالح، اليوم الخميس، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك في المحافظة.وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة تتضمن تأمين الحماية للمساجد أثناء أداء صلاة العيد، وتفعيل دوريات النجدة والتنسيق مع القطعات الموجودة ضمن القاطع"، لافتا إلى، "تفعيل دور المرور لتلافي الزحامات وتنظيم حركة السير ووضع عجلات الدفاع المدني قريبة من التجمعات والمطاعم والأماكن الترفيهية".وأضاف، أنه "سوف يتم تأمين الحماية للمواطنين في الأسواق المزدحمة والمولات والتنظيم والسيطرة على ساحات وقوف العجلات بالقرب من المناطق الترفيهية وتجمعات المواطنين".وأشار إلى، "تهيئة قوة احتياط لمعالجة الحالات الطارئة".