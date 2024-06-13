2024-06-13 18:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، بعقد جلسة طارئة لمجلس المحافظة بشأن واقع التلوث الخطير والتغير المناخي في المحافظة البصرة.

وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا" سبق وان خاطبنا المجلس لعقد الجلسة لكن لم يتحقق ذلك، فيما دعا الى ضرورة متابعة مقررات مؤتمر المناخ في المحافظة والذي عقد سابقا والعمل على مناقشة استمرار الانبعاثات و والتلوث بالمحافظة".

وبين التميمي ان" البصرة تشهد ملوثات بيئية مختلفة، وبالتالي فان مناقشة استمرار تداعيات هذا الامر يحتاج الى ان يعقد مجلس المحافظة جلسة تناقش هذا الأمر والحلول اللازمة لمعالجته.







