مسرور بارزاني وصندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكدان على التعاون لإنجاح التعداد في العراق

2024-06-13 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان إنجاح عملية التعداد السكاني بطريقة عادلة تخدم أهداف التنمية السكانية بعيداً عن أي مآرب سياسية.

جاء ذلك، خلال استقبال مسرور بارزاني، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية ليلى بكر، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، التباحث بشأن الأعمال والمشاريع والأنشطة التي ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق وإقليم كوردستان، ولا سيّما في مجالات تنمية وتطوير القدرات والمهارات اللازمة في إجراء الإحصاء والتعداد السكاني، حيث من المقرر إجراء التعداد العام للسكان في العراق خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

كما شهد اللقاء، تأكيداً متبادلاً على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان إنجاح عملية التعداد السكاني بطريقة عادلة تخدم أهداف التنمية السكانية بعيداً عن أي مآرب سياسية.