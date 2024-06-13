الفياض: الحشد الشعبي انطلق من هوية جهادية وبني على أساس التضحيات

2024-06-13 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، أن الحشد الشعبي انطلق من هوية جهادية وهو منجز متعدد الجوانب بني على أساس التضحيات، فيما أشاد بالموقف الحكومي الذي أكد أن الحشد أحد مؤسسات الدولة ويأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.وقال الفياض خلال كلمة له في المؤتمر التأسيسي الخاص بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الحشد الشعبي انطلق من هوية جهادية ولن نقبل بتغييرها مهما كانت التحديدات”، مبينا أنه “تواجدنا في جميع المنازلات الصعبة حين انكفأ الآخرون وقدمنا خيرة قادتنا شهداء وأعز ما نملك”.وأضاف، أن “عشر سنوات على تأسيس الحشد الشعبي هي أشرف السنين، إذ سيبقى مرابطا خادما مضحيا للشعب العراقي”، مشيرا إلى أن “الحشد الشعبي انطلق من هوية جهادية ولن نقبل بتغييرها”.وتابع إن "الحشد الشعبي هو سور الوطن الذي نأمل أن نكون حاضرين في كل ملمة وفي كل منازلة ونشكر رئيس الوزراء الذي انبرى من خلال تصريح وزارة الخارجية بموقف مدافع رداً على اتهام للحشد بأنه خارج منظومة القيادة وليس تحت إمرة القائد العام".ولفت إلى أن "بيان الحكومة كان واضحاً وصريحاً ومتحديا أن هذا الحشد من مؤسسات الدولة التي تعتز بها وأنه يأتمر بأمر الدولة".