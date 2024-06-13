رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الشعب العراقي بشيبه وشبابه تفاعل مع فتوى الجهاد الكفائي

2024-06-13 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاستذكر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، اليوم الخميس، فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني، مؤكدا أن الشعب العراقي بشيبه وشبابه تفاعل معها للدفاع عن الأرض والعرض.وقال التميمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه"في مثل هذه الأيام تمر علينا ذكرى قيام عصابات داعش الإرهابية بالسيطرة على بعض المحافظات العراقية ووصولها إلى أعتاب العاصمة بغداد، وفي ظل تلك الظروف الصعبة التي مر بها بلدنا الحبيب وتكالب كل قوى الظلام ضد شعبنا ظهرت فتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني( دام ظله ) بالجهاد الكفائي للدفاع عن الأرض والعرض، وهَبَّ أبناء شعبنا شيباً وشبابا من كل أرجاء الوطن للدفاع عنه".وأضاف، أنه" بهذه المناسبة يسعدني باسمي وباسم كافة منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب ان أتقدم بالشكر والعرفان لمرجعيتنا الرشيدة التي أطلقت هذه الفتوى المباركة وتحية حب ووفاء لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل بلدنا العزيز تغمدهم الله برحمته الواسعة والشفاء العاجل لجرحانا وعهدا منا سنبقى على العهد للدفاع عن الوطن ضد أي تهديد أو طامع".