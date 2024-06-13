النزاهة تعلن تسلم العراق أحد المطلوبين المدانين من السلطات المصرية

2024-06-13 19:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تسلم العراق أحد المطلوبين المدانين من السلطات المصرية.وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "المدان الذي تسلمه العراق يدعى فؤاد مخلف علي شهاب وصادر بحقه قرار إدانة من القضاء العراقي"، موضحاً أنَّ "دائرة الاسترداد قامت بتنظيم ملف استرداد بحقّهِ؛ لاقترافه جريمة طلب وتسلُّم رشوةٍ خلال فترة عمله في الهيئة العامة للكمارك/ منفذ الشلامجة الحدودي".وأضاف، أنَّ "الدائرة أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقّه إلى رئاسة الادّعاء العام، الذي أرسلها بدوره إلى مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة؛ لإصدار (نشرة حمراء وإذاعة بحث) بحقّه، حيث تمَّ القبض عليه في جمهوريَّة مصر العربيَّة".وتابع أنَّ "دائرة الاسترداد أرسلت الملف، الذي نظَّمته بحقّ المدان، عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى السلطات المصريَّـة من خلال رئاسة الادّعاء العام"، مُشيداً "بالتعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة".ولفت البيان إلى، إنَّ "محكمة جنايات البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بإفادة الممثل القانونيّ لمُديريَّة كمرك المنطقة الجنوبيَّة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان وجدتها أدلةً كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة (6) سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ، استناداً إلى أحكام القرار(160/ ثانياً لسنة 1983) المُعدَّل".وأشار الى أن "عمليَّـة استرداد المُتَّهم الهارب هي السادسة التي تقوم بها الهيئة خلال العام الجاري 2024، والثالثة خلال شهر حزيران الحالي، بعد أن تمَّ استرداد مُتَّهمين من كلٍّ من بيلا روسيا وماليزيا ومصر، وتركيا عبر إقليم كردستان".