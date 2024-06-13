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استقرار الدولار مع إغلاق البورصات المحلية

استقرار الدولار مع إغلاق البورصات المحلية
استقرار الدولار مع إغلاق البورصات المحلية
2024-06-13 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقرت اسعار صرف الدولار، أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (13 حزيران 2024)، مع إغلاق البورصات المحلية في العراق.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار (البيع): 

بغداد:    147000 دينار 

أربيل:    146850 دينار 

البصرة:     146,400 دينار

النجف:     146,6800 دينار

الموصل:   146,900 دينار

كركوك:  146,900 دينار 

السليمانية: 146,900 دينار

يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 دينارا.


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