استقرار الدولار مع إغلاق البورصات المحلية

2024-06-13 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقرت اسعار صرف الدولار، أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (13 حزيران 2024)، مع إغلاق البورصات المحلية في العراق.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار (البيع):

بغداد: 147000 دينار

أربيل: 146850 دينار

البصرة: 146,400 دينار

النجف: 146,6800 دينار

الموصل: 146,900 دينار

كركوك: 146,900 دينار

السليمانية: 146,900 دينار

يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 دينارا.



