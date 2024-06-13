استقرار الدولار مع إغلاق البورصات المحلية
2024-06-13 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
استقرت اسعار صرف الدولار، أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (13 حزيران 2024)، مع إغلاق البورصات المحلية في العراق.
وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار (البيع):
بغداد: 147000 دينار
أربيل: 146850 دينار
البصرة: 146,400 دينار
النجف: 146,6800 دينار
الموصل: 146,900 دينار
كركوك: 146,900 دينار
السليمانية: 146,900 دينار
يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 دينارا.