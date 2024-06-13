موجة حر خانقة تضرب مصر والعراق والحرارة تصل إلى 72 في السعودية خلال موسم الحج

2024-06-13 19:54:03 - المصدر: فرانس 24

نتناول في هذه الفقرة من عين على الكوكب مع سحر طارق موجات الحر الخانقة التي تضرب عدة بلدان عربية خلال هذه الأيام انطلاقا من مصر وليبيا، مرورا بدول الخليج كالسعودية والإمارات وقطر والعراق وسلطنة عمان، وصولا إلى دول الشام كسوريا والأردن وفلسطين. صانعو محتوى في دبي ومصر ينشرون صورا وهم يطهون البيض على حرارة الشمس. خبراء الطقس يتحدثون عن ظاهرة "القبة الحرارية" التي اندلعت بسببها حرائق في كندا في عام 2021، وراتفعت على إثرها درجات الحرارة مؤخرا في المكسيك وكوبا وجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.