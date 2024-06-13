2024-06-13 20:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التزام الحكومة تجاه حقوق الناجيات والاهتمام بملف المفقودين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مجموعة من نساء مناطق سهل نينوى وسنجار وتلعفر، الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، من المكون الإيزيدي والشبكي والتركماني والمسيحي، وذلك في الذكرى العاشرة لاحتلال الموصل".وأضاف البيان، أن "السوداني استمع باهتمام إلى حديث النساء اللائي استعرضن قصصهن المأساوية، وأوضاعهن في الوقت الحالي، وحاجتهن لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الناجيات، ومناشدتهن باستكمال المشاريع الخدمية في سهل نينوى"، حاثا، "الناجيات على العودة إلى مناطق سكناهن لاسيما بعد استتباب الأمن فيها، وتخصيص صندوق خاص لدعم عمليات إعمار قضاء سنجار ومناطق سهل نينوى".وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن "تقديره الكبير للعراقيات الناجيات من مختلف المكونات، والاعتزاز بصمودهن وشجاعتهن إزاء ما تعرضن له من اعتداء أثيم، على يد العصابات الوحشية التي تمتلك فكراً منحرفاً لا يمت بصلة لأي دين أو قومية، وأن النصر قد تحقق بفضل الدماء الجليلة والتضحيات الكبيرة"، مشدداً على، أن "التنوع في العراق عامل قوة، وأن جميع المكونات قد عاشت لعقود، في أجواء من الانسجام والتآخي والوئام".واستعرض السوداني، "الإجراءات الحكومية الخاصة بمعاملات حقوق الناجيات"، وبين، أن "الجهات المختصة بصدد استكمال التخصيصات المالية لها"، مؤكداً، "التزام الحكومة بضمان حقوق جميع النساء الناجيات وتسريع الإجراءات الخاصة بهن، وإنصاف هذه الشريحة التي عانت الكثير بسبب الإرهاب".وأكد السوداني، "التزام الحكومة بتعقب المفقودين والمفقودات والتنسيق الأمني والاستخباري المطلوب لإرجاعهم إلى ذويهم، حيث يجري تتبع أي معلومة يتم الحصول عليها تخصّ المفقودين".