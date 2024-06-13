2024-06-13 20:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افتتح أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، (13 حزيران 2024)، متنزه العبيدي بمساحة 25 دونماً كأكبر متنفس ترفيهي جديد بجانب الرصافة بالتزامن مع قرب احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، فيما اظهرت الصور وجود مساحات صفراء من الثيّل بالرغم من افتتاحه توا من قبل الامين.

ونقل بيان للامانة، تلقته "بغداد اليوم"، عن كاظم قوله، ان "جهود امانة بغداد مستمرة بتحويل المواقع المتروكة والفضاءات الخالية الى متنزهات وحدائق عامة لتصبح مراكز ترفيهية جديدة للعوائل البغدادية".

وأفاد، بان "أمانة بغداد افتتحت اليوم متنزه العبيدي بمساحة 25 دونماً تم تنفيذه من قبل دائرة المشاريع التابعة لأمانة بغداد بالتنسيق مع دائرة بلدية الغدير بعدما كان الموقع عبارة عن أرض متروكة ومكب للنفايات والانقاض".

وأضاف، ان "المتنزه يضم نافورة كبيرة راقصة والعاب للاطفال ومساطب للجلوس وإنارة حديثة ومسطحات خضراء واشجار ونخيل وشتلات وزهور متنوعة الى جانب نشرات الزينة ومظلات الاستراحة".

وبين ان "أمانة بغداد حريصة على تهيئة مواقع ترفيهية ومسطحات خضراء جديدة تكون متنفس للمواطنين في عموم مناطق العاصمة ضمن خطة متكاملة لتحويل المواقع الجرداء إلى حدائق غناء عملاً بالتوجيهات الحكومية".