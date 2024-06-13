الرافدين يعلن منح قروض لشراء وحدات سكنية في المجمعات الاستثمارية

2024-06-13 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، منح قروض للمواطنين والموظفين والمتقاعدين لشراء وحدات سكنية في عدد من المجمعات الاستثمارية في المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بهدف المساهمة في تخفيف أزمة السكن وتنشيط الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الاستثمارية السكنية، يعلن مصرف الرافدين منح قروض للمواطنين والموظفين والمتقاعدين لشراء وحدات سكنية في عدد من المجمعات الاستثمارية في المحافظات".وأضاف، أنه "ومن بين تلك المشاريع:- مجمع الصفا السكني في البصرة ويكون مراجعة الزبائن لفرع الاستقلال بالمحافظة للاطلاع على الضوابط وشروط المنح- مجمع الغدير السكني 2 في النجف الاشرف ويكون مراجعة الزبائن لفرع النجف بالمحافظة للاطلاع على الضوابط وشروط المنح- مجمع مكي في ديالى ويكون مراجعة الزبائن لفرع ديالى بالمحافظة للاطلاع على الضوابط وشروط المنح".وأكد أنه "سيتم شمول مجمعات سكنية أخرى في بغداد والمحافظات بمبادرة إقراض للراغبين بشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية".وأشار الى أن "سياسة المصرف وخطته الائتمانية تهدف الى تفعيل العملية الاستثمارية وتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية او خارج المجمعات الاستثمارية وحسب التعليمات والضوابط المنظمة لآلية وشروط المنح".