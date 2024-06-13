قائد عمليات بغداد: إرادة العراقيين انتصرت بفتوى الجهاد الكفائي

2024-06-13 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الخميس، أن إرادة العراقيين انتصرت بفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وحققت النصر.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نستذكر بكل فخر واعتزاز، صدور فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله، هذه الفتوى التي حفظت العراق وأعادت له هيبته في مواجهة عصابات داعش الإرهابية حيث كانت هذه الفتوى سندا لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي الذي شارك مشاركة فعالة في القتال بكل مناطق التحرير".وأضاف، أنه "كان للفتوى الأثر المعنوي والنفسي على جميع العراقيين وجميع المكونات التي وقفت موقفا واحدا في تلك المعارك والتي انتصرت بها إرادة العراقيين لتحرير كل المناطق المغتصبة من براثن داعش الإرهابي".وتابع، "كنت نائب قائد الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة كان لها دور فعال في معارك التحرير، وشاركنا القتال في موقع المسؤولية مع قطاعات الحشد الشعبي فرقة الإمام علي وفرقة العباس وكانت لهم صولات وجولات في تحقيق النصر".