الرافدين يطلق قروضا للشراء في 3 مجمعات سكنية

2024-06-13 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، منح قروض للمواطنين والموظفين والمتقاعدين لشراء وحدات سكنية في 3 مجمعات استثمارية في المحافظات.

وقال المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بهدف المساهمة في تخفيف أزمة السكن وتنشيط الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الاستثمارية السكنية، نعلن منح قروض للمواطنين والموظفين والمتقاعدين لشراء وحدات سكنية في عدد من المجمعات الاستثمارية في المحافظات، وهي:

- مجمع الصفا السكني في البصرة ويكون مراجعة الزبائن لفرع الاستقلال بالمحافظة للاطلاع على الضوابط وشروط المنح.

- مجمع الغدير السكني 2 في النجف الاشرف ويكون مراجعة الزبائن لفرع النجف بالمحافظة للاطلاع على الضوابط وشروط المنح.

- مجمع مكي في ديالى ويكون مراجعة الزبائن لفرع ديالى بالمحافظة للاطلاع على الضوابط وشروط المنح.

واكد المصرف أنه "سيتم شمول مجمعات سكنية أخرى في بغداد و المحافظات بمبادرة اقراض للراغبين بشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية".

وأشار الى أن "سياسته وخطته الائتمانية تهدف الى تفعيل العملية الاستثمارية وتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية او خارج المجمعات الاستثمارية وحسب التعليمات والضوابط المنظمة لآلية وشروط المنح".