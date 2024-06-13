2024-06-13 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلن جهاز أمن السليمانية، اليوم الخميس، عن ضبط ورشة لإعادة لحام السيارات المكصوصة عديمة الأوراق الثبوتية واعتقال 10 أشخاص يعملون فيها.





وقال الجهاز في بيان إن “مفارز آسايش غرب السليمانية تمكنت خلال عملية أمنية نفذت بتاريخ الـ 2.6.2024 بالتعاون مع مفارز مديرية السيطرات، من ضبط ورشة لإعادة لحام السيارات المكصوصة المفتقدة للأوراق الثبوتية في منطقة قريبة من قرية (جيمن) التابعة لمدينة كركوك”.





وأضاف البيان أن “الورشة كانت تضم (17) سيارة مكصوصة لا تحمل أوراقا ثبوتية، جيئ بها من محافظة البصرة لبيعها في مدن إقليم كردستان قبل إعادة لحامها”.





وأوضح البيان أن “مفارز الجهاز ألقت القبض على جميع المتهمين العاملين في الورشة بناء على أوامر قضائية صدرت من قاضي تحقيق الآسايش، واستنادا إلى المادة 240 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيق جار في القضية