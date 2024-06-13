2024-06-13 21:06:09 - المصدر: شفق نيوز

استدراج "معقبة" الى مبنى وزارة العمل وإلقاء القبض عليها

شفق نيوز/ تمكنت استخبارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الخميس/ من إلقاء القبض على احدى المعقبات بعد عملية استدراج الى داخل الوزارة.

وذكر وزارة العمل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم إلقاء القبض على " المدعوة (و،ع،ح) من مواليد 1988، وتسكن منطقة الشعلة بعد ورود معلومات عن قيامها بأخذ مبالغة مالية من المواطنين بحجة إكمال معاملات شمولهم بالاعانة الاجتماعية".

ونقل البيان عن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي قولها إن "استخبارات الوزارة استدرجت المعنية بعد نصب كمين لها بالاستعانة بشرطية من قوة الحماية كون المعقبة امرأة، أذ تم القاء القبض عليها، وضبط ما بحوزتها من معاملات، ومستمسكات تعود لعدد من المواطنين".

واضاف انه جرى تدوين افادة المعقبة التي اعترفت بقيامها بالتعقيب مقابل مبالغ مالية بالتعاون مع معقبين، وموظفين داخل الوزارة، وتم إعداد محضر ضبط بالمعاملات، وتسليمها الى مركز شرطة القاهرة.