وزير الهجرة تؤكد غلق مخيمات السليمانية نهاية الشهر الحالي

2024-06-13 22:00:03 - المصدر: واع





بغداد ـ واع - وسام الملا

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، العمل على إغلاق مخيمات النازحين في محافظة السليمانية في الثلاثين من شهر حزيران الجاري.

وقالت جابرو في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد ما تبقى من العوائل النازحة يبلغ نحو 28 ألفاً وجميعهم في مخيمات إقليم كردستان".

وأوضحت، أن "العمل جار على غلق مخيمات السليمانية بشكل نهائي يوم 30 حزيران، وعدد المتواجدين هناك يصل إلى 3 آلاف عائلة".

وأشارت، الى "صعوبة عودة العائلات في مخيمات دهوك واربيل بالفترة الحالية، نتيجة عدم السماح لموظفي الوزارة بالدخول الى تلك المخيمات"، مبينة أن " آلية تسجيل النازحين تكون عبر ملء استمارة من قبل النازح يحدد فيها ما إذا كان يريد البقاء في المخيم او الاندماج في منطقة المخيمات المستضيفة او العودة الى منطقته الأصلية".

وبينت وزيرة الهجرة، أن "الوزارة تستخدم قنوات اخرى بالتواصل مع النازحين من خلال مكتب في محافظة دهوك، إلا أن المسألة تحتاج الى وجود فريق يعمل بشكل متواصل داخل المخيمات لتسهيل عودة العائلات الى مناطقهم".