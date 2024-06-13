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بالوثيقة.. وزير الكهرباء يعفي مديراً بشركة نقل الطاقة بعد إنفصال أحد الخطوط في بغداد

بالوثيقة.. وزير الكهرباء يعفي مديراً بشركة نقل الطاقة بعد إنفصال أحد الخطوط في بغداد
بالوثيقة.. وزير الكهرباء يعفي مديراً بشركة نقل الطاقة بعد إنفصال أحد الخطوط في بغداد
2024-06-13 22:00:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، بإعفاء مدير في نقل الطاقة بعد انفصال أحد الخطوط جنوب بغداد.
وجاء في نص وثيقة حملت عنوان (أمر وزاري)- حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على نسخة منها- أن "وزير الكهرباء وجه بإنهاء تكليف أحمد جويد عبد الحسن رئيس مهندسين أقدم في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى من مسؤولية مدير فرع الشبكة الأولى للشركة المذكورة؛ لتسببه بانفصال خط بسماية جنوب بغداد".
نص الوثيقة أدناه:

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