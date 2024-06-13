2024-06-13 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، بإعفاء مدير في نقل الطاقة بعد انفصال أحد الخطوط جنوب بغداد.وجاء في نص وثيقة حملت عنوان (أمر وزاري)- حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على نسخة منها- أن "وزير الكهرباء وجه بإنهاء تكليف أحمد جويد عبد الحسن رئيس مهندسين أقدم في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى من مسؤولية مدير فرع الشبكة الأولى للشركة المذكورة؛ لتسببه بانفصال خط بسماية جنوب بغداد".نص الوثيقة أدناه: