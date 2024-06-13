2024-06-13 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةتصوير: بشار شريفأكدت مديرية حماية الأسرة والطفل التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، امتلاكها 16 قسماً متوزعا بين بغداد والمحافظات لمعالجة العنف الأسري.وقال مدير المديرية اللواء عدنان حمود سلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تتلقى يوميا أكثر من 40 اتصالا لحالات مختلفة"، لافتا، إلى أن "المديرية شكلت مفارز بضباط متخصصين في علم الاجتماع والقانون وقدمت من خلالها دروسا وشروحات للمواطنين عن استعدادات المديرية لحمايتهم حال تعرضوا إلى العنف الأسري".وأضاف، أن "المديرية وضعت الخط الساخن 139 لحالات العنف الأسري والاستجابة لها من قبل الجهات المعنية".وأشار، إلى أن "المديرية تمتلك ستة عشر قسماً متوزعا بين بغداد والمحافظات وقسم الشؤون النسوية والمعنفات"، مبينا، أن "المديرية وفرت جداول إحصائية تطابق كل شهر بما سبقه؛ لرسم خريطة المناطق الأشد عنفاً".