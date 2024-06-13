المالكي يؤكد ضرورة استمرار الجهود لإيقاف المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني

2024-06-13 22:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.وقال المكتب الإعلامي لنوري المالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري والوفد المرافق له"، لافتا الى أن "اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرى بحث التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية".وجدد المالكي - بحسب البيان - " تعازيه برحيل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما"، مبينا، "قدرة الجمهورية الإسلامية على تجاوز مثل هذه المحن".وأشار المالكي الى "أهمية العلاقات العميقة التي تربط العراق وإيران"، مشددا على، "ضرورة تطويرها خدمة لمصالح شعبي البلدين الجارين".وأكد على، "ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة"، محذرا من "اتساع دائرة الصراع في المنطقة".وجدد موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه وترابه التاريخي، داعيا إلى "مواصلة التحرك داخل المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني وإيقاف العدوان الصهيوني المجرم".وأضاف البيان، أن "باقري نقل تحيات القيادة الإيرانية وشكرها للعراق في تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء الحادث الأليم، وتأكيدها على الدور المحوري الذي يضطلع به العراق، في الساحتين العربية والإسلامية، إزاء مشاكل المنطقة والجهود الساعية إلى حلّها".