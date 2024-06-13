انفجار يهز السليمانية والسلطات تحقق بسقوط مسيرة

2024-06-13 22:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، مساء الخميس، سماع دوي انفجار في حدود منطقة عزيز ئاوا في مدينة السليمانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العقيد سلام عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة لا تمتلك معلومات عن أسباب صوت الانفجار الذي حدث قبل قليل، لكن القوات الأمنية توجهت إلى مكان الحادث لإجراء التحقق في الحادث.

وبحسب معلومات غير مؤكدة، فإن صوت الانفجار كان بسبب تحطم طائرة بدون طيار، لكن المتحدث الرسمي باسم مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، أكد عدم وجود أي معلومات مؤكدة عن سبب ذلك الصوت، وأن التحقيقات هي من ستكشف المعلومات الدقيقة.

ويأتي الحادث في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الدفاع الشعبي الأسبوع الماضي عن إسقاط طائرة مسيرة في جبل أسوس وتحطمها لاحقًا بالقرب من قضاء دوكان.