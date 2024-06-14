"كابوس الافتتاح".. هل يلاحق ألمانيا أمام اسكتلندا؟

2024-06-14 00:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعستشهد ليلة الجمعة، افتتاح بطولة كأس أوروبا 2024 بشكل رسمي، في افتتاح مرتقب بين ألمانيا المستضيفة واسكتلندا.وتتخوف ألمانيا من "كابوس الافتتاحيات" الذي يتمثل بهزيمة أو تعثر المستضيف بشكل مفاجئ في المباراة الافتتاحية للبطولات الكبرى.تاريخيا، افتتاح بطولة "اليورو" عادة ما يشهد مباراة عصيبة للمنتخب المستضيف، وهو ما يتخوف منه الألمان ليلة الجمعة.