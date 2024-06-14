بغداد.. اعتقال متهم دهس صاحب دراجة ولاذ بالفرار

2024-06-14 00:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد/الرصافة، مساء الخميس، اعتقال متهم دهس صاحب دراجة ولاذ بالفرار في منطقة الطالبية شرقي العاصمة.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إخباراً من السيطرة المركزية، أفاد بوجود حادث اصطدام بين عجلة ودراجة نوع (تك تك)، وعلى الفور توجهت مفارز قسم شرطة الشعب، إلى محل الحادث ضمن منطقة الطالبية، وتبين وقوع اصطدام ووفاه صاحب الدراجه وإصابة شخص كان بصحبته، وفرار صاحب العجلة".

وأضافت القيادة، أنه "بعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى المتهم ومطاردته

والقبض عليه وإيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".