بعثة الحج تعلن انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بتصعيد الحجاج الراغبين بالذهاب إلى منى في يوم التروية

2024-06-14 01:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الخميس، انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بتصعيد الحجاج الراغبين بالذهاب إلى منى في يوم التروية.وذكرت البعثة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس البعثة الشيخ سامي المسعودي التقى بنظيره محمد توفيق الربيعة في مكة المكرمة، وناقشا استعدادات صعود الحجاج الى المشاعر المقدسة في عرفة ومنى والتسهيلات التي ستقدم من أجل انجاح مناسك الحج لضيوف الرحمن".واضافت ان" الشيخ المسعودي اكد انتهاء بعثة الحج العراقية من جميع اجراءاتها الخاصة بتصعيد الحجاج الراغبين بالذهاب الى منى في يوم التروية، وما يتبعها من اجراءات لتصعيد الحجاج الى عرفة، حيث استنفرت البعثة كافة كوادرها من اجل اتمام الحجاج لشعائرهم باريحية".بدوره ثمن وزير الحج والعمرة السعودي محمد توفيق الربيعة، "الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات بعثة الحج العراقية وفي مقدمتهم الشيخ سامي المسعودي، مبينا ان الوزارة لمست رضا مفرحا من الحجاج العراقيين، لقاء ما يقدم لهم من خدمات في الديار المقدسة".