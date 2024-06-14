مستبعدة التماس الكهربائي.. الدفاع المدني تطلع شفق نيوز على حيثيات حريق "توليب تاور" بأربيل

2024-06-14 02:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الدفاع المدني في أربيل، يوم الجمعة، تفاصيل حريق نشب في مبنى استثماري شاهق في عاصمة إقليم كوردستان.

وشاركت مروحيات الدفاع المدني في إخماد الحريق الذي نشب أعلى المبنى المتكون من أكثر من 30 طابقاً.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني شاخوان سعيد لوكالة شفق نيوز: شاركت 12 فرقة من الدفاع المدني في إطفاء الحريق وتبين ان النيران اندلعت في الأخشاب في الطابق العلوي".

وأضاف: "شكلنا لجنة للتحقيق في الحادث وسيتم توضيح الأسباب من خلال تقرير اللجنة خلال الايام القليلة المقبلة".

كما لفت إلى أن "المكان لا يحتوي على اي اجهزة كهربائية ولا يمكننا تحديد سبب الحريق الا بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة حيث سيتم الكشف عن الملابسات للرأي العام".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان الحريق وقع في مبنى توليب تاور الاستثماري وهو قيد الإنشاء.

وأضاف مراسلنا؛ أن 15 فرقة من الدفاع المدني مازالت تحاول السيطرة على الحريق.