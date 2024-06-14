مانشستر يونايتد يتفق مع هدفه الرئيسي

2024-06-14 08:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيقترب مانشستر يونايتد من إبرام صفقة دفاعية جديدة هذا الصيف، بعدما اتخذ خطوة متقدمة نحو أحد أهدافه الرئيسية في سوق الانتقالات.وكانت تقارير صحفية قد أفادت في الساعات الماضية، بأن المانيو يفاضل بين 3 مدافعين لتعزيز الخط الخلفي، وهم جاراد برانثوايت وماتياس دي ليخت وجان كلير توديبو.وبحسب إذاعة "talk sport"، فإن المان يونايتد توصل لاتفاق مع جاراد برانثوايت، على كافة بنود التعاقد.لكن سيتحتم على المان اليونايتد، التقدم بعرض رسمي من أجل إقناع إيفرتون، ببيع اللاعب الشاب.وبحسب التقارير، فإن إيفرتون يقدر سعر المدافع الإنجليزي، البالغ من العمر 21 عاما، بنحو 70 مليون جنيه إسترليني.ومن المتوقع أن يحاول اليونايتد تخفيض هذا المبلغ قدر المستطاع، لتفادي خرق قواعد اللعب المالي النظيف مستقبلاً.وقدم برانثوايت، مستويات مميزة مع التوفيز الموسم الماضي، جعلته ينضم لقائمة منتخب إنكلترا الأولية في يورو 2024، قبل استبعاده أن يتم مؤخراً.المصدر: كورة