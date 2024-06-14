بعد غياب لسنوات.. تنس العراق يشارك من جديد في بطولة العرب

2024-06-14 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس إدارة الاتحاد العراقي للتنس، يوم الجمعة، عن مشاركة العراق رسمياً في البطولة العربية لفئتي (12 - 14) سنة "بنين" والتي ستقام في دولة تونس للفترة 16-24 من شهر آب المقبل، بعد الغياب عن المشاركة في هذه البطولة لسنوات طويلة.

وشدد رئيس الاتحاد سيف العكيلي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة المشاركة في جميع البطولات العربية بغية استفادة لاعبينا من الاحتكاك مع المستويات الأخرى من الدول العربية".

واضاف العگيلي ان "هذه البطولة تعد محطة جيدة لتهيئة لاعبينا لتصفيات (ديفز گب) السنوية".

الى ذلك، أكد رئيس الاتحاد أن "بطولة العرب لفئة 16 سنة ستقام في العراق، مطلع العام المقبل"، متمنياً لـ"جميع لاعبينا تحقيق أفضل النتائج".