وزير الخارجية يدعو الممثل السامي للاتحاد الأوروبي إلى زيارة العراق

2024-06-14 09:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعدعا وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل إلى زيارة العراق.وذكر بيان للخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، أكد في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين، على أهمية حماية استقرار العراق، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ذلك جزءاً من أولوياته في السياسة الخارجية وأمن المنطقة".ودعا بوريل وفقاً للبيان، إلى "ضرورة الحفاظ على العلاقات القوية بين الأمم المتحدة وبعثتها من جهة والحكومة العراقية من جهة أخرى".وبحسب البيان، تطرق الجانبان خلال الاتصال الهاتفي إلى "مجموعة من القضايا التي تخص العلاقات الأوروبية- العراقية وأوضاع المنطقة".وفي مجال العلاقات الثنائية، أعرب وزير الخارجية عن "سعادته بتطور العلاقات بين الطرفين والوصول إلى تفاهمات في مختلف المجالات والتعاون والعمل المشترك بناءً على اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين قبل أكثر من عقد من الزمن".وأضاف البيان أن "الاتصال بحث التوترات الخطيرة في المنطقة، وأعربا عن تأييدهما لقرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة"، معبرين في الوقت نفسه عن قلقهما من خطورة توسيع نطاق الحرب وامتدادها إلى جنوب لبنان"، مشيراً إلى أن "الاتصال تطرق أيضاً إلى المؤتمر الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي في المملكة الأردنية الهاشمية بشأن مساعدة سكان غزة وناقشا نتائج المؤتمر".واختتم البيان أن "حسين دعا جوزيب بوريل لزيارة العراق، فيما أعرب بوريل عن سعادته وموافقته على تلبية الدعوة، والاتفاق على ترتيب موعد الزيارة في الربع الأخير من هذا العام".