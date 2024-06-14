اليوم.. ألمانيا تطمح بانطلاقة قوية أمام اسكتلندا في افتتاح يورو 2024

2024-06-14 09:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتنطلق في الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة 14 حزيران 2024 في ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بمباراة المنتخب الألماني مع نظيره الأسكتلندي.ويتسلح المنتخب الألماني بعاملي الأرض والجمهور في ظل إقامة المباراة على ملعب نادي بايرن ميونيخ (أليانز أرينا) الذي تبلغ سعته الجماهيرية نحو 75 ألف متفرج.ويدخل أبطال أوروبا ثلاث مرات منافسات يورو 2024 بطموحات مدربه الشاب يوليان ناغلسمان الساعي لإعادة الهيبة للمنتخب الألماني بعد خروجه من الدور الأول في آخر نسختين لكأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022 إضافة للخروج من دور الـ16 في النسخة الأخيرة يورو 2020.وتولى ناغلسمان المسؤولية في أيلول الماضي بعقد يمتد حتى انتهاء منافسات يورو 2024، ولكن بعدما تحسنت النتائج تحت قيادته مدد الاتحاد الألماني عقده حتى كأس العالم 2026 .وفي بداية مسيرته تخبط ناغلسمان بنتائج متذبذبة مثل التعادل مع المكسيك في تشرين الأول الماضي ثم خسارتين متتاليتين أمام تركيا والنمسا في تشرين الثاني ، لكنه انتفض بفوزين كبيرين أمام فرنسا وهولندا ودياً في آذار الماضي.وقبل أيام قليلة من انطلاق منافسات يورو 2024 تعادل المنتخب الألماني في مباراة ودية مع أوكرانيا (0/0) وكان الأقرب إلى الفوز، فيما فاز على اليونان بنتيجة (2/1). وبخلاف عاملي الأرض والجمهور يتسلح منتخب ألمانيا بعناصر الخبرة في مختلف صفوف الفريق مثل مانويل نوير حارس المرمى وقائد الفريق وزميليه في بايرن ميونخ توماس مولر وجوشوا كيميش إضافة إلى ثنائي ريال مدريد أنطونيو روديغر وتوني كروس الذي تراجع عن قراره باعتزال اللعب الدولي قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بانتهاء مشوار الألمان في يورو (2024) .في المقابل يسعى منتخب اسكتلندا بقيادة مدربه ستيف كلارك لتحقيق مفاجأة في افتتاح يورو 2024 أو الخروج بنتيجة إيجابية على الأقل تساعده في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور الثاني، وذلك قبل مواجهة سويسرا والمجر في الجولتين الثانية والثالثة بالمجموعة الأولى.ويرتكز كلارك على عدد من الأسلحة البارزة في صفوف المنتخب الأسكتلندي مثل قائد الفريق أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنكليزي، وسكوت ماكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد، وكيران تيرني مدافع ريال سوسيداد الإسباني، وجون ماكجين نجم أستون فيلا رابع ترتيب الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي.المصدر: DW