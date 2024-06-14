اسعار الذهب تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي

2024-06-14 10:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، متجهة لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تراجع ضغوط الأسعار مما يعزز التفاؤل بشأن احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2306.89 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0334 بتوقيت غرينتش. وربح المعدن النفيس 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2322.00 دولارا.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم عند باب المصنع) في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع في آيار/ مايو، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر بعد ارتفاعه في الربع الأول.

وجاءت هذه البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أضعف من المتوقع وصدر قبيل اجتماع المركزي الأمريكي الأربعاء. وفي الاجتماع ثبّت المركزي أسعار الفائدة وأشار إلى إرجاء بدء تخفيضات الفائدة إلى كانون الاول/ ديسمبر.

وتظهر هذه البيانات بعض التراجع في ضغوط الأسعار، مما يبقي على آمال خفض الفائدة في ايلول/ سبتمبر.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون حاليا بنسبة 67 بالمئة خفضا في سبتمبر.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.08 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 955.32 دولار وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 890.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.

المصدر: وكالات