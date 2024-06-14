باقري كني يصل الى اربيل قادما من بغداد

2024-06-14 10:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري كني والوفد المرافق له، صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قادما من بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، ورئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي الحريري، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، ورئيس الحكومة المحلية لمحافظة اربيل أوميد خوشناو استقبلوا "باقري كني" والوفد المرافق له في مطار اربيل الدولي.

هذا ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الإيراني بالانابة مع كل من: الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني.

وأضاف مراسلنا، أن "باقري كني" سيبحث مع المسؤولين في كوردستان العراق العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها اضافة الى مناقشة الجانب التجاري والاقتصادي والعمل على تطويرها بما يخدم الاقليم وإيران.

وتابع المراسل القول، إن وزير الخارجية الايراني بالانابة سيتوجه غدا الى مدينة السليمانية للقاء بافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان باقري كني قد وصل الى العاصمة العراقية بغداد صباح يوم الخميس، والتقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي اضافة الى عدد من القادة السياسيين والمسؤولين العراقيين.