إسرائيل تتوعد بالرد "بقوة" على "اعتداءات" حزب الله اللبناني

2024-06-14 10:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ديفيد منسر الخميس، أن إسرائيل سترد "بقوة" على "جميع اعتداءات حزب الله" اللبناني بعد أن أطلق وابلا من الصواريخ باتجاه اسرائيل خلال اليومين الماضيين. وقال منسر خلال مؤتمر صحافي "سترد إسرائيل بقوة على جميع الاعتداءات التي يقوم بها حزب الله". وأضاف "ستعيد إسرائيل إرساء الأمن على حدودنا الشمالية سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك". وأعلن حزب الله الخميس، شنّه هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات على تسعة مواقع عسكرية على الأقل في شمال إسرائيل وهضبة الجولان، في عملية متزامنة قال إنها جاءت "رداً" على اغتيال القيادي البارز في صفوفه طالب عبد الله.