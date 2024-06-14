2024-06-14 10:24:07 - المصدر: منصة إيشان

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في عدد من مناطق الجليل الأعلى بشمال إسرائيل فيما يعتقد أنه قصف صاروخي أو مسيرات تابعة لحزب الله. وأفادت تقارير بأن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة في إصبع الجليل، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق أن صافرات الإنذار دوت في عدد من مناطق الجليل الأعلى […]

ظهرت المقالة مناطق الجليل الأعلى شمال إسرائيل تستيقظ على صافرات الإنذار بقصف لحزب الله أولاً على ايشان.