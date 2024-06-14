2024-06-14 10:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت عضو مجلس محافظة بغداد، رنا الجبوري، انسحابها من تحالف العزم، لتؤكد “استقلالها””، فيما أشارت إلى أنها تريد أن تكون “صادقة” مع جمهورها. وكتبت الجبوري منشوراً تابعته “إيشان”: “أتقدم بهذا البيان لإعلان انسحابي من تحالف العزم ومن الآن أكون عضو مجلس محافظة مستقل”. وأضافت أن “هذا القرار جاء بعد دراسة عميقة ومراجعة دقيقة لما […]

ظهرت المقالة انسحاب جديد من “العزم”.. رنا الجبوري تعلن تركها التحالف: أريد الصدق مع جمهوري أولاً على ايشان.