2024-06-14 10:24:07 - المصدر: منصة إيشان

نفى مصدر رفيع من المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة عن افتتاح معسكر لحركة حماس في العاصمة بغداد. وأبلغ المصدر منصّة “إيشان”، أن “حركة حماس لم تفتتح معسكراً في بغداد، إنما قامت بافتتاح مكتب علاقات وإعلام للحركة فقط”. وتداولت وسائل إعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن افتتاح حركة حماس، معسكراً في الرضوانية […]

ظهرت المقالة مصدر: حركة حماس لديها مكتب علاقات في بغداد.. ليس معسكراً أولاً على ايشان.