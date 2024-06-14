اليوم.. أربيل يستضيف الطلبة في مباراة مؤجلة من دوري النجوم الكروي

2024-06-14 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة في ملعب فرانسو حريري المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لدوري نجوم العراق بكرة القدم التي تجمع فريق الطلبة بنظيره أربيل.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الطلبة يطمح بالعودة إلى بغداد بنقاط المباراة الكاملة بعد أن استعاد نغمة الفوز في مباراته الماضية المؤجلة من الجولة الـ (23)على حساب نوروز بهدف دون رد ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والظفر بنقاط اللقاء والتي ستعيده إلى وضعه الطبيعي ".وأضاف أن "الفريق الشمالي يعاني كثيراً هذا الموسم كونه خسر مباراته المؤجلة الماضية مع الكهرباء بثلاثية، وسيحاول اليوم تصحيح المسار وتحسين موقعه في سلم ترتيب فرق دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024)".وبين أن "فريق الطلبة يحتل المركز الثامن برصيد (45) نقطة، فيما يقبع فريق أربيل في المركز الخامس عشر وفي جعبته (32) نقطة وهو مركز لايليق بتاريخ وسمعة النادي".