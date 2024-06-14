القائد العام للقوات المسلحة يحضر الحفل الرسمي المقام بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي
2024-06-14 11:06:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
حضر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الحفل الرسمي المقام بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "القائد العام للقوات المسلحة حضر الحفل الرسمي المقام بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي".
حضر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الحفل الرسمي المقام بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "القائد العام للقوات المسلحة حضر الحفل الرسمي المقام بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي".