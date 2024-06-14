تنطلق الليلة.. تعرف على جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية

2024-06-14 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تفتتح ألمانيا، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، بطولة كأس الأمم الأوروبية بمواجهة قوية ضد المنتخب الاسكتلندي، على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وينقسم دور المجموعات إلى 6 تضم كل واحدة منها 4 منتخبات تتنافس فيما بينها للوصول إلى دور 16 وهي كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا وكرواتيا وألبانيا وإيطاليا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا وهولندا والنمسا وفرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا وجورجيا والبرتغال والتشيك.

ويتأهل خلال دور المجموعات الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات التي احتلت المرتبة الثالثة.

جدول مباريات مجموعات أمم أوروبا يورو 2024:

الجولة الأولى:

الجمعة 14 حزيران/ يونيو: ألمانيا x اسكتلندا (22:00 بتوقيت مكة)

السبت15 حزيران/ يونيو: هنغاريا x سويسرا (16:00)،إسبانيا x كرواتيا ( 19:00)،إيطاليا x ألبانيا (22:00 ).

الأحد 16 حزيران/ يونيو: بولندا x هولندا (16:00)، سلوفينيا x الدنمارك (19:00)، صربيا x إنجلترا (22:00).

الاثنين17 حزيران/ يونيو: رومانيا x أوكرانيا (16:00)، بلجيكا x سلوفاكيا (19:00)، النمسا x فرنسا (22:00).

الثلاثاء 18 يونيو: تركيا x جورجيا ( 19:00)،البرتغال x التشيك (22:00).

الجولة الثانية:

الأربعاء 19 حزيران/ يونيو: كرواتيا x ألبانيا (16:00 بتوقيت مصر والسعودية)،ألمانيا x هنغاريار (19:00)، اسكتلندا x سويسرا (22:00).

الخميس 20 حزيران/ يونيو: سلوفينيا x صربيا (16:00)، الدنمارك x إنجلترا (19:00)، إسبانيا x إيطاليا (22:00).

الجمعة 21 حزيران/ يونيو: سلوفاكيا x أوكرانيا (16:00)، بولندا x النمسا (19:00)، هولندا x فرنسا (22:00).

السبت 22 حزيران/ يونيو: جورجيا x التشيك (16:00)، تركيا x البرتغال (19:00)، بلجيكا x رومانيا (22:00).

الجولة الثالثة:

الأحد 23 حزيران/ يونيو: سويسرا x ألمانيا (22:00 بتوقيت مصر والسعودية)، اسكتلندا x هنغاريا (22:00).

الاثنين 24 حزيران/ يونيو: ألبانيا x إسبانيا (22:00)، كرواتيا x إيطاليا (22:00).

الثلاثاء 25 حزيران/ يونيو: هولندا x النمسا (19:00)، فرنسا x بولندا (19:00)، إنجلترا x سلوفينيا (22:00)، الدنمارك x صربيا (22:00).

الأربعاء 26 حزيران/ يونيو: سلوفاكيا x رومانيا (19:00)، أوكرانيا x بلجيكا (19:00)، جورجيا x البرتغال (22:00)، التشيك x تركيا (22:00).

المصدر: وكالات