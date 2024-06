محافظ ذي قار يوجه بتخصيص نسبة من قطع الأراضي لوزارة الدفاع

2024-06-14 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، بلدية الناصرية بتخصيص نسبة من كل وجبة توزيع لقطع الأراضي السكنية لصالح وزارة الدفاع. واكد الابراهيمي لشبكة اخبار الناصرية ان هذه الخطوة تهدف إلى توفير السكن المناسب للعاملين في وزارة الدفاع وأسرهم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المحافظة. وأكد الابراهيمي على أهمية التنسيق...

