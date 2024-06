2024-06-14 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

اتصل بوالده. كان المجیب الآلي یردد على مسامعه في كل مرة عبارة ان الھاتف الذي تتصل به مغلقا او خارج نطاق الخدمة. جرب الآتصال بوالدته واخته. تكررت نفس الآجابة. خمن ان المعارك الدائرة هناك منذ أيام قد عطلت أبراج الخدمة الهاتفية. كان في اربیل التي وصلھا الأسبوع الماضي للمشاركة في مؤتمر طبي...

