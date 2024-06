2024-06-14 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

منذُ أنْ كنتُ في السادسة من عمري، اعتدتُ أنْ أسأل والدتي عن أخي تراث كلّما افتقدته. كانت هي تجيبني في كلّ مرّةٍ إجابةًمُقتضبةً ومُبهمةً. كانتْ تقولُ إنّه ذهب إلى ساحة الطيران لم أفهم حينها لماذا ذهب تراث إلى ساحة الطيران؟ وأين تقع هذه الساحة؟ ولماذا لم يعد حتى الآن؟ وكأيّ طفلٍ يحرقه الفضول، كنتُ أعاود السؤال بإلحاحٍ أملا بالحصول على إجابةٍ مختلفةٍ. لم تتغيّر الإجابة يومًا. صارتْوالدتي تتصرف بشكلٍ آلي منذ أنْ ذهب تراث إلى...

