الأنواء الجوية تتوقع حالة طقس العراق أيام عيد الأضحى المبارك

2024-06-14 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واعتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة طقس العراق في أيام عيد الأضحى المبارك.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم وتصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".وأضاف أن "الطقس ليوم غد الأحد سيكون على العموم صحواً مع بعض القطع من الغيوم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأشار إلى أن يوم "الاثنين المقبل، سيكون الطقس على العموم فيه صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس على عموم صحواً حار مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".