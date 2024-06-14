2024-06-14 11:24:06 - المصدر: منصة إيشان

أطلقت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، سراح الحاج العراقي وليد الشريفي، بعد أيام من اعتقاله، أثناء سفره لأداء مناسك الحج. وتم تداول مقطع فيديو للشريفي، وهو بين أحضان عدد من الحجاج العراقيين في السعودية، محتفلين بإطلاق سراحه. وكان رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، قد كشف يوم السبت (8 حزيران 2024)، الإجراءات المتخذة والملابسات […]

ظهرت المقالة السعودية تفرج عن وليد الشريفي بعد أيام من اعتقاله أولاً على ايشان.