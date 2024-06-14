السلطات السعودية تطلق سراح عراقي ثان كانت قد اعتقلته بالحج

2024-06-14 11:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفرجت السلطات الأمنية السعودية، عن العراقي وليد الشريفي بعد أيام على اعتقاله بتهمة مخالفته تعليمات الحج.

وتداول مدونون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، تسجيل فيديو يظهر فيه عدد من الحجاج العراقيين، وهم يأخذون الشريفي بالاحضان، ويرحبون به، ويهنئونه على إطلاق سراحه.

ويأتي هذا في وقت أطلقت فيه السلطات السعودية في منتصف الأسبوع الماضي سراح عماد المسافر المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم بالعراق بعد أيام على اعتقاله خلال تأديته مناسك الحج.

وقبل أيام، اعتقلت السلطات السعودية، العراقي وليد عبد الأمير الشريفي من الفندق الذي يقيم فيه في مكة ضمن كروب الحجاج العراقيين لهتافه باسم الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، أمام الكعبة، بحسب مصادر مطلعة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد قالت، يوم الأحد الماضي، إنها تتابع مع نظيرتها السعودية، أسباب اعتقال مواطنين اثنين أثناء أداء مناسك الحج في مكة.