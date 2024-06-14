العثور على جثة رجل قضى بظروف غامضة وسط بغداد

2024-06-14 11:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بالعثور على جثة رجل بدت عليها آثار إطلاقات نارية وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل وعليها آثار إطلاقات نارية، في منطقة باب المعظم وسط بغداد".

وأضاف أنه "لم يتم معرفة ما إذا كان القتل بسبب مشاجرة أم أنه تم رمي الجثة في المكان"، مشيراً إلى أن "القوة الأمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".