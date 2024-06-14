الدفاع المدني تصدر توصياتها لتأمين أيام عيد الأضحى

2024-06-14 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024) مجموعة من التوصيات لتأمين أيام عيد الأضحى.

وأكدت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، على "ضرورة الادامة والصيانة الدورية لكافة المعدات والالعاب الخاصة بمدن الالعاب، ووجود مختصين فنين للالعاب ذات البرمجة الالكترونية للتدخل الفوري اثناء حدوث اي خلل الكتروني".

وأضافت انه "من الضرورة فحص الالعاب المصنوعة من المواد الحديدية والتأكد من عدم استهلاكها نتيجة الاحتكاك او وجود اي تحدبات او نتوأت تسبب الاذى لمستخدميها"، لافتة الى "اهمية فحص السلاسل الحديدية او الاربطة النسيجية التي تكون جزء اساسي لبعض الالعاب والتأكد من سلامتها".

وتابعت المديرية أنه "من المهم فحص كل جزء من اجزاء الالعاب على حدة سواء منها الحركية او اللولبية او العجلات او السلاسل والتوصيلات الكهربائية، بالاضافة الى التأكد من صيانة الزوارق المائية او اليخوت وادامتها وعدم تحميلها اكثر من الحد المقرر لها ولاي سبب كان مع ضرورة توفير غطاسين وزوارق طوارئ عند حصول اي طارئ".

وطالبت بـ"متابعة المواطنين الزائرين لحدائق الحيوانات وارشادهم بعدم التقرب من الحيوانات المفترسة اكثر من المسافة المحددة لهم"، مشددة على اهمية "التأكد من وصول نداءات الاذاعة الداخلية للمدن الترفيهية لكافة اجزائها بغية استخدامها عند الحالات الطارئة".

واكدت المديرية على "ضرورة قيام مفارز وزارة الصحة بفحص الطعام الذي يقدم من الاكشاك لتلك المدن والتأكد من شروطه الصحية، بالاضافة الى صيانة كافة التوصيلات الكهربائية وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث فيها وحصول حوادث متوقعة".

وبينت ان "هناك ضرورة لتدريب العاملين في مدن الالعاب على كيفية استخدام مطافئ الحريق واجراءات الاسعافات الاولية عند حصول اي حادث ولحين وصول الاجهزة المختصة، وكذلك وضع علامات دلالة تعريفية ارشادية للمواطنين تساهم في توعيتهم عند استخدام الالعاب وكذلك كيفية الخروج عند حصول اي حادث".

وشددت المديرية على "اهمية التنسيق مع الدوائر المختصة مثل (الدفاع المدني، الاسعاف الفوري، وشرطة النجدة) لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الاماكن وبالتالي تأدية واجباتها بشكل سريع عند حصول اي حادث"، مؤكدة على "ضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من اي هاتف محمول او ارضي عند حصول اي طارئ".



