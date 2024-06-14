2024-06-14 11:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أطرافاً (لم يسمها) سعت الى استخدام اسم الحشد الشعبي لتنفيذ ما يخرج عن مهامه الرسمية الأمنية والعسكرية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال الحفل المقام في العاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي، وصدور فتوى الجهاد الكفائي من المرجع الديني اية الله علي السيستاني.

وقال السوداني في كلمته، إنه "لا مسار أمامنا سوى مسار بناء الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها وسيادة القانون، والحفاظ على مصالح العراق".

واستطرد قائلا إنه "رغم سعي بعض الأطراف إلى استخدام اسم الحشد لتنفيذ ما يخرج عن مهامّه، إلّا أنه مازال حشد الأمّة وحشد الشعب، ولن ينحرف عن مساره ودوره التاريخي".

وأضاف السوداني "لبينا طموحات المواطنين في حكومة تخدمهم، وتتخطى التحديات، وتحارب الفساد وتحفظ المال العام".

كما أكد "قدمنا في برنامجنا الحكومي مسألة دعم قواتنا المسلحة بصنوفها كافة، ومن ضمنها الحشد الشعبي".

وتابع رئيس مجلس الوزراء القول إنه "نستهدف حفظ جهوزية الحشد وتنمية قدراته، واستكملنا أسباب الدعم، وتهيئة المعسكرات المهنية المتواجدة خارج المدن".